خبيرة اقتصادية: المشروعات القومية ساهمت فى خفض معدلات البطالة

قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن معدلات البطالة ونسب التشغيل من ضمن النقاط الأساسية التي تساهم في تكوين وجهة النظر عن الاقتصاد، ويتم ضخ سيولة واستثمارات في الاقتصادات المختلفة لأنها متعلقة بالمعونة التي تقدمها الدولة، وكلما زادت معدلات التشغيل تقل هذه النسب.

وأضافت رمسيس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن معدلات التشغيل هامة جدًا بالنسبة للدولة المصرية، حيث إن المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المجمعات الصناعية التي نفذتها الدولة ساهمت في خفض معدلات البطالة، وارتفاع نسبة تشغيل الشباب، وذلك بسبب أيضًا أن الدولة تعمل على توجيه الخريجين لسوق العمل، وهو ما يحسن الوضع الاقتصادي للدولة ويخفض من معدلات إعانات البطالة.

وظائف لأكثر من 7 ملايين مصري

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن هناك أشغالًا معينة في الخارج يشغلها المصريون، ويوجد اهتمام من الدول الأجنبية بالعمالة المصرية لمساهمتها في إعادة الإعمار لديها، لذا فإن مصر تهتم بتوجيه العمالة للداخل والخارج، مؤكدة أن الدولة تعمل على إتاحة فرص عمل للمرأة في كل المجالات، مع الاهتمام بالتشريعات التي تحسن من بيئة العمل.