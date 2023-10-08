طفلك يعاني من عسر القراءة؟.. طرق لكشف المواهب الخفية

يكون التعامل مع عسر القراءة مهمة شاقة بالنسبة للطفل الذي لا يزال يتعلم أساسيات العالم، فالأطفال الذين يعانون من هذه الحالة يجدون صعوبة في القراءة والكتابة وتعلم كل ما يتعلق بالحروف والكلمات، قد يتمتع الطفل المصاب بعُسر القراءة بنفس مستوى ذكاء الطفل العادي أو أكبر منه، لكن عدم قدرته على فك رموز الكلمات قد يؤثر على تعلمه.

ومع ذلك مع التوجيه المناسب، يمكنهم تحقيق كل ما يهدفون إليه، قد يكون لدى الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة مواهبهم الفريدة التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد بسبب عدم كفاءة القراءة والكتابة لديهم، من المهم للآباء والمعلمين أن يوفروا لهم الفرص المناسبة للتألق والأداء الجيد في الحياة.

تربية طفل يعاني من عسر القراءة يمكن أن تكون صعبة ومجزية على حد سواء، عسر القراءة هو إعاقة تعليمية محددة تؤثر على مهارات القراءة والتهجئة والكتابة، ومع ذلك غالبًا ما يمتلك الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة مواهب ونقاط قوة فريدة قد تمر دون أن يلاحظها أحد إذا لم يتم رعايتها وتشجيعها بشكل صحيح

طرق للكشف عن المواهب الخفية للطفل الذي يعاني من عسر القراءة:

تشجيع مجموعة متنوعة من الاهتمامات

عرّض طفلك لمجموعة واسعة من الأنشطة والاهتمامات، غالبًا ما يتفوق الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة في مجالات مثل الفن أو الموسيقى أو الرياضة أو الأنشطة العملية، شجعهم على استكشاف هذه الاهتمامات، حيث قد يكتشفون موهبة مخفية يمكن أن تعزز احترامهم لذاتهم وثقتهم.

تعزيز عقلية النمو

تعزيز عقلية النمو لدى طفلك، ساعدهم على فهم أنه يمكن تطوير الذكاء والقدرات من خلال الجهد والممارسة، شجعهم على تقبل التحديات والنكسات كفرص للنمو، وهذا التحول في العقلية يمكن أن يمكنهم من اكتشاف مواهبهم وتطويرها.

توفير الوصول إلى الموارد

تأكد من أن طفلك الذي يعاني من عسر القراءة لديه إمكانية الوصول إلى الموارد التي يحتاجها لتحقيق النجاح، ويشمل ذلك الدعم التعليمي والتكنولوجيا المساعدة والدروس الخصوصية إذا لزم الأمر، ومن خلال تلبية احتياجاتهم التعليمية المحددة، يمكنك تحرير مواردهم المعرفية لاستكشاف مواهبهم وتطويرها.

احتفل بالإنجازات

اعترف بإنجازات طفلك واحتفل بها، مهما كانت صغيرة، التعزيز الإيجابي يمكن أن يعزز ثقتهم بأنفسهم ويحفزهم على استكشاف اهتماماتهم بشكل أكبر، ومن خلال خلق بيئة داعمة فإنك تخلق مساحة لمواهبهم لتزدهر.