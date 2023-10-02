الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في الذكرى ال154 لميلاد غاندى تعرف لماذا كان يكره القراءة صغيرا

غاندي
غاندي

تمر اليوم الذكرى 154  لميلاد الزعيم الهندي غاندي، والذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 2 أكتوبر 1869يُعد غاندي من أكثر الشخصيات الملهمة في العصر الحديث. 

 

يحكى غاندي تفاصيل سيرته وتاريخ نضاله عبر كتاب " قصة تجاربي مع الحقيقة " من تاليف مهنداس كارامشاند غاندي، ومن ترجمة محمد إبراهيم السيد. يشير الكاتب الى أن ظل نموذج عاندي وكتاباته ومبدأ المقاومة السلمية الذي دافع عنه بمنزلة "درس يتعلمه العالم أجمع " حتى بعد موته عام 1948 م. وقد أثر على حركات التحرر المختلفة، مثل حركة الدفاع عن الحقوق المدنية الأمريكية، وحركة التضامن البولندية، وثورة "سلطة الشعب" بالفلبين التي اطاحت بنظام الرئيس ماركوس.

txt

بذكرى ميلاد غاندي.. كيف أثرت فلسفته على حركات التحرير في العالم؟

 سيرة غاندي تقدم نموذجا لشخص متعمق في ميراثه  الثقافي والديني، ولايزال معارضا تماما لجميع صور التعصب الاجتماعي والعرقي والديني، وقد أصر على أن وسائل الشر لا تفسد الغايات التي تهدف إلى تحقيقها وتحط من قيمتها فحسب، بل تحط من قدر الأشخاص الذين يلجئون إليها، إن التغلب على الرغبة الملحة في اللجوء لمثل تلك الوسائل يبلغ ذروة الصعوبة عندما يروم الإنسان إصلاح ما أفسده الظلم.

 

يرجع غاندي "انتشار سم الكراهية في العالم " إلى ندرة الالتزام بالقاعدة السلوكية، “أبغض الخطيئة وليس مقترفها”

 

 المولد والنسب 

 ينتمى غاندي إلى عائلة تشتغل بالتجارة، وبالرغم من هذا إلا أنهم لم يبتعدوا عن السياسية، فقد شغل أفراد في عائلته مناصب سياسية مهمة ومنها رئاسة الوزراء لثلاثة أجيال متتابعة في ولايات عدة بكاثياوار.

 

 يشير غاندي عبر سيرته إلى والده تزوج أربع مرات، ولم يشغل حياته بجمع الثروة، وقد ترك عند وفاته قدرا يسيرا من الأملاك.

 

أما عن والدته فيقول: كان الورع هو أجل انطباع خلفته والدتي في ذاكرتي، فقد كانت على درجة كبيرة من التدين، فكانت لا تتناول الطعام قبل أن تتلوا صلواتها اليومية، وكانت زيارة معبد الاله "فيشنو "هافيلي " إليها بمنزلة فرض يومي.

 

 كانت والدتي تتمتع برجاحة عقل شديدة، وكانت على دراية بجميع شئون الدولة وكانت سيدات البلاط الملكي يقررن بذكائها، وكنت كثيرا ما أرافقها، مستغلا كوني في طور الطفولة.

 

كره قراءة الكتب الخارجية 

 يقول غاندي " يعلق بذاكرتي حادثتان  تعودان لفترة الطفولة، فبصورة عامة كنت أكره قراءة أي كتاب بخلاف الكتب المدرسية، وكان على أن أودي الواجبات المدرسية نظرا لأنني كنت أكره ان أخدع معلمي بقدر كرهي لتكليفه إياي بفروض مدرسية، ولدذلك كنت أودي تلك الواجبات، لكن دون تركيز في أغلب الأحيان. 

الذكرى 154 لميلاد الزعيم الهندي أكثر الشخصيات الملهمة في العصر الحديث الهند قصة تجاربي مع الحقيقة ترجمة محمد إبراهيم السيد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. موعد الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج والسن القانونية للتصويت

عاجل.. الرئيس السيسي يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

عاجل.. قوات التدخل السريع تنقذ عددًا من المصابين بمديرية أمن الإسماعيلية

عاجل.. الرئيس السيسى للشباب الجامعى: قطاع التحول الرقمى مستنيك

السيطرة على 90% من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية