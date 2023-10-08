الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع ذكراه.. تعرف على كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة

الروم الارثوذكس
الروم الارثوذكس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر بذكرى القديس برفيريوس، وعلى خلفية الاحتفالات نشر الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية ومتحدث الكنيسة في مصر مجموعة من الصور لكنيسته في مدينة غزة، مع نشرة تعريفية عنه قال خلالها إنه ولد القديس برفيريوس في مدينة تسالونيك في اليونان سنة 347م.

 وعند بلوغه سن الثلاثين ذهب إلى مصر وعاش خمس سنوات ناسكًا، ومن ثم ذهب إلى القدس وزار الأماكن المقدسة فيها، وسكن في البرية المجاورة لنهر الأردن ناسكًا حتى عام 382م حيث مرض فجيء به إلى مدينة القدس وأقيمت صلاة خاصة من أجل القديس وشفى برفيريوس.

سيامته كاهنا

ثم في سنة 392م سيم كاهنًا وعمل كهنًا في كنيسة القيامة، وبعد ثلاث سنوات أي في 18/3/395م سيم مطرانًا لمدينة غزة حيث كان المسيحيون في مدينة غزة قلة.

وكانوا يشهدون للمطران بالقداسة وحنكة الوعظ فاختير لتعليم الناس ولتأسيس كنيسة المسيح في غزة، أما معظم الناس في غزة في ذلك الوقت فكانوا وثنيين، بسبب قداسته نشر المسيحية في غزة بين الوثنيين، لذا يُعرف باسم "محطم الأوثان".

في بداية القرن الخامس الميلادي وضع القديس برفيريوس أساس الكنيسة، وتم تكريسها في 14/4/407 م، وكان اسمها الأول "أفذوكسيياني" نسبة للإمبراطورة.

 بعد رقاد القديس برفيريوس عن عمر 73 عامًا بتاريخ 26/2/420م غربي  دفن في الكنيسة وصار اسم الكنيسة "كنيسة القديس برفيريوس"، وما يزال قبره فيها حتى اليوم في الزاوية الشمالية الشرقية للكنيسة.

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في اليوم العاشر من الشهر الثالث من كل عام يحتفل المسيحيون في غزة بعيد هذا القديس البار.

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وتُعد كنيسة القديس برفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم، وقد بنيت على الطراز البيزنطي. وتقوم على أعمدة الرخام المزينة بالنقوش الكورنثية وزهرة اللوتس إلى جانب نقوش وأيقونات الرب السيد المسيح والنبي موسى وأنبياء من العهد القديم وقديسين من العهد الجديد.

قد تكون صورة ‏معبد‏
الروم الارثوذكس نيقولا انطونيو القديس برفيريوس متحدث الكنيسة في مصر مدينة غزة

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