أستاذ استثمار: ملف الحماية الاجتماعية أصبح استراتيجية ثابتة لدى الدولة

قال محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن ملف الحماية الاجتماعية أصبح استراتيجية ثابتة لدى الدولة، وتتعاون فيه وفقًا للظروف التي تمر بها الدولة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن من ضمن الحماية الاجتماعية المرأة المعيلة، ومحدودي الدخل، وبعد كورونا دخلت العمالة غير المنتظمة وبعدها المعاشات، مؤكدًا أن هناك بعض الفئات الفقيرة من محدودي الدخل الدولة استطاعت تدبير موارد كثيرة لهم في الظرف العالمي الطارئ من رفع درجة الحد الأدنى للأجور 250%، وذلك حتى تستطيع هذه الطبقة المقاومة.

الحماية الاجتماعية دخلت القرية والعشوائيات

وأكد أن الحماية الاجتماعية دخلت القرية والعشوائيات ووصلنا لتريليون من حيث الحسابات النقدية، ولكن الحسابات المجملة الدولة سيكون لديها الأكثر وتهدف الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأشد فقرًا.