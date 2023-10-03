السجينى: مناقشة قوانين الحماية الاجتماعية وتحسين حياة الناس أولوية بـ"النواب"

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، إن رئيس الوزراء أعلن عن أنهم انتهوا من قانون التصالح، كما أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل الانتهاء منه، مؤكدًا أن بنوده تلبي مطالب الناس.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المجلس سيناقش قوانين الحماية الاجتماعية وتحسين حياة الناس والتي ستكون لها الأولوية خلال شهر وشهر ونصف الشهر من المجلس.

مؤتمر حكاية وطن كشف العديد من الأمور

ووجه التحية للقائمين على مؤتمر "حكاية وطن"، مؤكدًا أنه خلال 3 أيام كشف عن أمور كثيرة أولها أنها نهاية فترة رئاسية لرئيس دولة وهو يقدم كشف حساب، مشيرًا إلى أن الرئيس كان واثقًا من نفسه وكان العرض من فريق عمل كامل وهو يدلو بتعقيب ويعطيهم المساحة.

وأشار إلى أن بعض الناس تأخذ بعض المداخلات بمبدأ "ولا تقربوا الصلاة"، وهذا يجعلنا نرى أننا أمام تحديات كبيرة وأي مسئول عليه أن يراعي المستويات المختلفة للناس ومستوى تعليمهم.