عودة رضا سليم وخالد عبدالفتاح.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الإسماعيلى بالدورى

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ضمت 20 لاعبًا للسفر إلى الإسكندرية والمبيت بها استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا الأحد.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة مساء غدٍ الأحد على ملعب "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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عودة رضا سليم وخالد عبدالفتاح

شهدت قائمة الأهلي عودة كل من رضا سليم وخالد عبدالفتاح بعد تعافيهما من الإصابة بشكل تام، كما عاد حسين الشحات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

واستمر غياب رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وصلاح محسن، واستبعاد أكرم توفيق وكريم فؤاد، وخروج محمود كهربا للإيقاف.



قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

شهدت قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي غدًا، تواجد 20 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - خالد عبدالفتاح - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمد زعلوك.