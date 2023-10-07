الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الإسماعيلى

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الإسماعيلي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين للتأكيد على العديد من النقاط الفنية قبل انطلاق فقرات المران.

فيما قاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين استمر لمدة نصف ساعة، قبل أن يبدأ اللاعبون تدريبات الكرة.

كما حرص مارسيل كولر على الاجتماع بالجهاز الفني المساعد والدكتور أحمد جاب الله للاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين.

بينما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبًا منفردًا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

واختتم مارسيل كولر تدريبات الفريق بتنفيذ بعض الجمل الفنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

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أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية

على صعيد آخر، ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية غدًا الأحد، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري.

يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الحادية عشرة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة "فان آي دي" الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

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