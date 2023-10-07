محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدورى الممتاز

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الأهلي والإسماعيلي التي ستقام غدا الأحد، إلى الحكم الدولي محمود البنا.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي على ملعب "برج العرب"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/ 2024.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في أولى مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز عقب الانتصار على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة.

أما الإسماعيلي فقد جمع 3 نقاط بعد الخسارة أمام زد في الجولة الأولى بهدف قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اقرأ أيضا.. الإسماعيلي يخوض مران خفيف الليلة بالأسكندرية استعدادًا لمواجهة الأهلي غدا

طاقم حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي

يدير محمود البنا المباراة كحكم ساحة، ويعاونه كلًا من أحمد حسام طه وسمير جمال بينما سيكون السيد منير حكمًا رابعًا.

وسيكون عمرو الشناوي حكمًا لتقنية الفيديو VAR ويساعده محمد نهاد حكم فار مساعد.



غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من غياب 6 لاعبين دفعة واحدة عن الدخول لقائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري على استاد برج العرب.

وأضاف المصدر أن الغيابات تشمل كلا من محمود عبد المنعم كهربا الذى يغيب للإيقاف لست مباريات بدأت منذ مباراة المصري الأخيرة في الدوري ويغيب أيضًا كل من صلاح محسن ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة بسبب الإصابة.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

اختار إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، 22لاعبا لمواجهة أبناء الفانلة الحمراء، حيث غادرت بعثة الدراويش مدينة الإسماعيلية صباح اليوم السبت في طريقهم للإسكندرية استعدادا لمباراة الغد.

وضمت القائمة التي اختارها الجهاز الفنى للدراويش كلا من: محمد فوزي وكمال السيد لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحمدي النقاز وأحمد محسن وكريم عرفات ومحمد حسن ومحمد مخلوف ومروان حمدي وعمر الساعي ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وباسم مرسي وعبد الرحمن مجدي ونادر فرج وحسن صابر وياو أنور.

