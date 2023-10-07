برلمانى: البرلمان الأوروبى لا يلتفت لمشاكله ودائمًا يتدخل فى الشأن الداخلى المصرى

استنكر النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، البيان الصادر من البرلمان الأوروبي ضد مصر، مؤكدًا أنه دائمًا لا يوجد لديه سوى مصر، وأنها الموضوع الأساسي له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن البرلمان الأوروبي دائمًا يتدخل في الشئون الداخلية لمصر وحقوق الإنسان وفرض آراء معينة، مؤكدًا أن مصر دولة مستقلة ولا يوجد وصي عليها.

لماذا لا يلتفت البرلمان لمشاكله الأساسية؟

وتابع، أن القضاء هيئة مستقلة ولا أحد يتدخل فيها ولا تمتلك أي مؤسسة أو جهة التأثير في هذه القرارات، وتساءل لمَ لا يلتفت البرلمان لمشاكله الأساسية سواء اقتصادية أو البيئة والمناخ والتغيرات المناخية ولا يتحدثون عنها؟.

وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي يجب عليه أن يترك مصر في حالها، فهي قادرة على قيادة سياستها، مؤكدًا أن هذه نية مبيتة ورد على إعلان الرئيس السيسي عن ترشحه للرئاسة.