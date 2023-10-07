الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مستقبل وطن": بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر بالشئون الداخلية لمصر

محمد رزق
محمد رزق

أدان محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، التدخل السافر من قِبل البرلمان الأوروبي  في الشئون الداخلية المصرية، بعد بيانه الذي أصدره.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مطالبة البرلمان الأوروبي بعدم التضييق على أحد المرشحين لا أساس له، مؤكدًا أنه توجد حرية لعمل التوكيلات لكل المرشحين، بدليل أنه يوجد فنانون قاموا بعمل توكيلات لمرشحين مختلفين.

كان يوجد ضغط على الشهر العقاري بالبداية

وأشار إلى أنه في البداية كان يوجد ضغط على الشهر العقاري، ولكن اليوم لا يوجد أحد يقول إنه لا يستطيع عمل توكيل، مؤكدًا أن الدول التي حدث بها تدخل أجنبي تم تدميرها بالكامل فالهدف تدمير مصر ولن يقبل أي مصري بذلك.

حزب مستقبل وطن البرلمان الاوروبى الشئون الداخلية المصرية بعدم التضييق الشهر العقاري تدخل أجنبي

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