الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"CBC" تعرض تقريرًا ملخصًا عن الأحداث الفلسطينية التى وقعت اليوم

قناة CBC
قناة "CBC"

عرضت قناة "CBC"، تقريرًا عن الأحداث التي وقعت اليوم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لخّصت خلاله ما جرى منذ صباح اليوم بداية من  هجمات المقاومة الفلسطينية التي استهدفت مواقع إسرائيلية.

 

وخلال التقرير قالت "CBC": "طوفان الأقصى".. تحت هذا العنوان شنت المقاومة الفلسطينية مجموعة من الهجمات المتتالية ضد القوات الإسرائيلية أدت إلى مقتل العشرات وأسر آخرين.

 

عمليات إنزال فلسطينية

في نفس التوقيت بدأت عملية برية مشتركة بين الفصائل الفلسطينية من خلال طائرات مظلية عبر البحر والبر.

وأطلقت حركة حماس  أكثر من 5 آلاف صاروخ أدت إلى احتراق مبانٍ سكنية في مدينة عسقلان على بعد نحو 10 كيلو مترات شمال غزة.

وأسفر طوفان الأقصى عن مقتل المئات وإصابة 779 بينهم حالات حرجة. 

 

السيوف الحديدية

وفي المقابل، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية، بدأت بقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة ومساكن المدنيين، واجتياح بري لبعض المناطق في قطاع غزة، وعمليات  قصف أدت إلى مقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين.

 

استشهاد 198 فلسطينيًا

وأعلنت وزرة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 198 ووقوع أكثر من 1600 جريح جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

مصر تحذر من التصعيد بين الجانبين

وحذرت مصر في بيان عن الخارجية المصرية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية ودعت الجانبين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

من جانبها دعت الأمم المتحدة للتهدئة ووقف التصعيد. 

قناة cbc طوفان الأقصى الفصائل الفلسطينية كتائب عز الدين القسام عسقلان السيوف الحديدية قطاع غزة

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