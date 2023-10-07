حسام الخولى: بداية الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسى قوية وتتسم بالشفافية والرقى

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن بداية الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي قوية وتتسم بالشفافية والرقي.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تحدث عن استعداد الحملة للتناقش مع الحملات الأخرى من أجل خروج الانتخابات الرئاسية المصرية بطريقة تليق بمصر وأدبيات الانتخابات.

حسام الخولي: أدبيات الانتخابات في العالم مختلفة وكل بلد له تقاليده

كما أشار الخولي إلى أن أدبيات الانتخابات في العالم مختلفة وكل بلد له تقاليده المعينة في انتخاباته، موضحًا أن هناك بعض المرشحين المحتملين يعملون على إنهاء التزكية من مجلس النواب.

وأكد أن الحصول على التزكيات أمر صعب وليس سهلًا، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء الكشف الطبي سيكون لدينا 4 مرشحين وهناك مرشحون محتملون يجمعون التوكيلات.