"الحياة اليوم" يرصد آراء الشباب حول المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة
رصدت كاميرا برنامج "الحياة اليوم" آراء الشباب حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت إحدى الفتيات إنها ستشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال شاب آخر: "هاخد أصحابي وننزل نشارك مع بعض في الانتخابات الرئاسية"، فيما أكد آخر مشاركته لأن الصوت أمانة وسيحاسب عليه أمام الله.
وأكد شاب آخر مشاركته في الانتخابات قائلًا: "أكيد هشارك لازم يكون لنا رأي ولو ملكش رأي يبقي إيه لازمة وجودك في الحياة".
شباب مصر عن الانتخابات الرئاسية المقبلة: "هنشارك كلنا"
وتابع آخر: "كلنا سنشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة كل فئات الشعب، ولازم ننزل نشارك كلنا لأن ده مستقبلنا".
وعرضت فتاة رأيها عن الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلة: "أكيد لازم صوتنا يصل للبلد لأن كلنا بنحب مصر ونفسنا نشوفها أفضل بلد في الدنيا".
وأكدت أخرى: "دي بلدنا ولازم كلنا ننزل نشارك ونختار رئيسنا القادم وده واجب على كل مصري".