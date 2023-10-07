الأحد 08 أكتوبر 2023
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سياسي

محمد البدرى يشيد بالمؤتمر الصحفى الأول لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

الدكتور محمد صلاح
الدكتور محمد صلاح البدري

أشاد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، مدير الحملة والممثل القانوني للرئيس السيسي.

وأضاف "البدري" فى بيان له اليوم، أن عدد التوكيلات التي تم تحريرها من المواطنين المؤيدين والتي تجاوزت المليون توكيل، تعكس وعى المصريين بأهمية المرحلة المقبلة وأهمية الاستحقاق الدستوري المقبل، بالإضافة إلى ترشح الرئيس السيسي الذي لبى نداء الواجب لاستكمال الحلم.

الحملة مفتوحة للجميع ولكل من يحب ويؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد المستشار محمود فوزي خلال كلمته بالمؤتمر على أن الحملة مفتوحة للجميع، ولكل من يحب ويؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن التعاون والتنسيق المشترك مع باقي المرشحين للخروج بأفضل صورة وشكل حضاري لهذا العرس الانتخابي.

وأوضح أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على استكمال المشوار، والحلم الذي بدأه في عام 2014 من أجل بناء الجمهورية الجديدة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على تلبية نداء الشعب بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

الدكتور محمد صلاح البدري مجلس الشيوخ الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود الاستحقاق الدستوري

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