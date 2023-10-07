محمد ممدوح: حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تلتزم بقوانين الهيئة الوطنية للانتخابات (فيديو)

قال محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، إنهم حضروا المؤتمر الأول لتدشين حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، لمتابعة مدى التزام القائمين على الحملة بتعليمات الهيئة العامة للانتخابات والالتزام بالقانون والدستور المصري ووجد أن هناك التزام.

وأضاف ممدوح، لـ"الدستور"، أنهم حريصين على التأكد من الفصل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وهي نقطة هامة أصرت الهيئة على التأكد منها ومدى تفعيلها، مشددا على ضرورة الفصل بين كليهما.

وتابع أنهم يتابعون كيفية سير الحملة وتنفيذ فعاليتها، ومتابعة الأرقام الرسمية والحقيقية من رئيس الحملة والذي كان قد أعلن أن هناك أكثر من مليون تأييد وأكثر من 400 تذكية من نواب البرلمان، وهو ما يعيطنا مؤشر بوجود حالة من الحراك والتنوع خاصة وأن أعداد أعضاء البرلمان 900 نائب.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مختلفة تماما عن أي انتخابات سابقة، فهي تسعى لوجود جمهورية جديدة قائمة على الاشتراكية والتعددية والتنوع وهناك مشاركة سياسية وانتخابات تليق بالدولة المصرية، قائلا "يفوز من يفوز الأهم أن تفوز الدولة المصرية".

المستشار محمود فوزي: حملة الرئيس السيسي ستكون غير نمطية

وكان المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، قد قال قال إن المرشح الرئاسي وجه بأن تكون حملته الانتخابية غير نمطية.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن المرشح وجه بأن تقوم الحملة في المقام الأول على مشاركة كل الأطياف الاجتماعية بما يعيد روح ٣٠ يونيو، وذلك بمشاركة كل الكيانات والأحزاب السياسية واعتبار كل محب ومؤيد للمرشح الرئاسي عضوًا في حملته الانتخابية.

انطلاق المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

انطلق اليوم المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل.