محمود فوزى: الانتخابات الرئاسية تشمل عام 2024 وليس 2023 فقط

علّق المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسي، حول ما يتردد أن إجراء الانتخابات خلال العام الجاري 2023 فقط، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات محقة تمامًا في وصف الأمر بأنه انتخابات 2024.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أن جدول الانتخابات الصادر بقرار الهيئة رقم 24 لسنة 2023 يتكلم عن أن إعلان النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في حالة الإعادة سيكون بتاريخ 16 يناير 2024، وبالتالي فإن جزءًا من الانتخابات الرئاسية سيقع في عام 2024 والقول الفصل في هذه المسألة أن المدة الرئاسية نفسها تبدأ في عام 2024.