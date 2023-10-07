الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمال رائف: المصريون يدركون أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

جمال رائف
جمال رائف

علّق الكاتب الصحفي جمال رائف على الأرقام التي أعلنتها حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي وحصوله على مليون و130 ألف تأييد من المواطنين.

وقال رائف، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن هذه الأرقام تؤكد أن التجربة الديمقراطية المصرية تشهد نموًا وتناميًا كبيرًا، وهناك وعي وإدراك من المواطنين المصريين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جمال رائف: المصريون أرسلوا رسالة مهمة قبل الذهاب لصناديق الاقتراع

وأضاف أنه منذ اللحظات الأولى قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، المواطن المصري قرر إرسال رسالة للمجتمع الداخلي والدولي أنه لديه الوعي والإدراك وذهب لتحرير التوكيلات الخاصة بتأييد المرشحين.

كما أشار إلى أن التوكيلات التي حصل عليها المرشح عبدالفتاح السيسي تؤكد الإدراك الكامل بالإنجاز الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية والرغبة الشعبية.

وتابع أن عدد التوكيلات الخاصة بالمرشح عبدالفتاح السيسي في تزايد، وهذا له معنى كبير جدًا سواء على صعيد تأييد المرشح أو على صعيد دعم التجربة الديمقراطية بشكل عام.

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