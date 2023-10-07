رئيس حملة السيسى الانتخابية ردًا على سؤال "الدستور": الاقتصاد له الباع الأكبر فى المرحلة المقبلة

وجه محمد عبدالناصر، رئيس القسم السياسي بجريدة "الدستور"، سؤالًا إلى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لتدشين الحملة الانتخابية.

وقال عبد الناصر في سؤاله، إن المواطن يشعر بالقلق من المستقبل نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وهي أزمة عالمية.. فهل ستطرح الرؤية الانتخابية خطوات فعالة للتعامل مع تلك الأزمة؟

ورد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قائلا: الأزمة الاقتصادية هي أزمة عالمية وليست مصرية فقط.. لها انعكاسات مصرية نعم نعترف بذلك، وبشكل أساسي هناك تضخم علينا أن نواجهه، كما أن سلاسل الإمداد والعمل الصعبة بها مشكلات في العالم كله، وهناك رؤية للمرشح الرئاسي يجري إعدادها بالتوافق وسوف يتم إعلانها.

وأضاف: "الجانب الاقتصادي له الباع الكبير في هذه الرؤية، لكن في الحقيقة نحن قد أنجزنا المرحلة الأصعب التي كانت تتطلب الجهد الأكبر، وسوف يكون هناك مقام تفصيلي لهذا الشأن لإعلان الجانب الاقتصادي في الرؤية بشكل أوضح من خلال حوارات وندوات واجتماعات لإعلان الجانب الاقتصادي في الرؤية".

وأكمل: "الدولة من خلال الحوار الوطني حددت خطوات كثيرة في الشأن الاقتصادي، والحكومة مدعومة من القيادة السياسية أطلقت سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص وزيادة المساحات المكفولة له في المرحلة المقبلة".



رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: هذا وقت العمل واستكمال الحلم وبناء المستقبل الأفضل



وتقدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، بالتحية لكل راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر نقلته قناة "إكسترا نيوز": "ننظر لكل راغبي الترشح بعين الاحترام الواجب وندعوهم لخوض غمار المنافسة الانتخابية بشرف وتنافس بما يعكس الأصالة والحضارة المصرية المترسخة فينا".

وأضاف: "نحن في حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على استعداد تام وكامل للتواصل مع الحملات النظيرة؛ للوصول إلى مشهد مشرف يليق بمصر والمصريين".

كما أكد أن هذا هو وقت العمل واستكمال الحلم وبناء المستقبل الأفضل، مشيرًا إلى أن المرشح عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون حملته غير نمطية تقوم في المقام الأول على المشاركة الجماعية لكل أطياف المجتمع المصري بما يعيد ويقوي لحمة 30 يونيو، عن طريق الاعتماد على كل القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة.

وتابع: "أي شخص محب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يستطيع أن يعتبر نفسه جزءًا من هذه الحملة".