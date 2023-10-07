الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حملة السيسى الانتخابية ردًا على سؤال "الدستور": الاقتصاد له الباع الأكبر فى المرحلة المقبلة

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر

وجه محمد عبدالناصر، رئيس القسم السياسي بجريدة "الدستور"، سؤالًا إلى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لتدشين الحملة الانتخابية.

وقال عبد الناصر في سؤاله، إن المواطن يشعر بالقلق من المستقبل نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وهي أزمة عالمية.. فهل ستطرح الرؤية الانتخابية خطوات فعالة للتعامل مع تلك الأزمة؟

ورد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قائلا: الأزمة الاقتصادية هي أزمة عالمية وليست مصرية فقط.. لها انعكاسات مصرية نعم نعترف بذلك، وبشكل أساسي هناك تضخم علينا أن نواجهه، كما أن سلاسل الإمداد والعمل الصعبة بها مشكلات في العالم كله، وهناك رؤية للمرشح الرئاسي يجري إعدادها بالتوافق وسوف يتم إعلانها.

وأضاف: "الجانب الاقتصادي له الباع الكبير في هذه الرؤية، لكن في الحقيقة نحن قد أنجزنا المرحلة الأصعب التي كانت تتطلب الجهد الأكبر، وسوف يكون هناك مقام تفصيلي لهذا الشأن لإعلان الجانب الاقتصادي في الرؤية بشكل أوضح من خلال حوارات وندوات واجتماعات لإعلان الجانب الاقتصادي في الرؤية".

وأكمل: "الدولة من خلال الحوار الوطني حددت خطوات كثيرة في الشأن الاقتصادي، والحكومة مدعومة من القيادة السياسية أطلقت سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص وزيادة المساحات المكفولة له في المرحلة المقبلة".
 

رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: هذا وقت العمل واستكمال الحلم وبناء المستقبل الأفضل
 

وتقدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، بالتحية لكل راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية.

 

txt

المستشار محمود فوزي: حملة السيسي على استعداد للتواصل مع الحملات الأخرى

txt

محمود فوزى: هناك رغبة مجتمعية واسعة وقاعدة شعبية عريضة تؤيد ترشح السيسى

وقال رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر نقلته قناة "إكسترا نيوز": "ننظر لكل راغبي الترشح بعين الاحترام الواجب وندعوهم لخوض غمار المنافسة الانتخابية بشرف وتنافس بما يعكس الأصالة والحضارة المصرية المترسخة فينا".

وأضاف: "نحن في حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على استعداد تام وكامل للتواصل مع الحملات النظيرة؛ للوصول إلى مشهد مشرف يليق بمصر والمصريين".

كما أكد أن هذا هو وقت العمل واستكمال الحلم وبناء المستقبل الأفضل، مشيرًا إلى أن المرشح عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون حملته غير نمطية تقوم في المقام الأول على المشاركة الجماعية لكل أطياف المجتمع المصري بما يعيد ويقوي لحمة 30 يونيو، عن طريق الاعتماد على كل القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة.

وتابع: "أي شخص محب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يستطيع أن يعتبر نفسه جزءًا من هذه الحملة".

 

محمد عبدالناصر القسم السياسي جريدة الدستور المستشار محمود فوزي الحملة الإنتخابية الرئاسي عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن بدء جولاته الانتخابية من المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟