الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات" تعلن تلقيها أوراق المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن انتهاء اليوم الثالث من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وقد تقدم ظهر اليوم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الدكتور محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وممثله القانوني بموجب وكالة رسمية، بأوراق الترشح اللازمة لطالب الترشح.

 

ملء النماذج والإقرارات المطلوبة

وملء الممثل القانوني لطالب الترشح، النماذج والإقرارات المطلوبة والتي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن متطلبات الترشح، كما قدم جميع الأوراق والمستندات المحددة قانونا والتي سبق وأن أعلنت عنها الهيئة في قرارها الذي أعقب دعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني للعملية الانتخابية.

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"الوطنية للانتخابات" تواصل فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لليوم الثانى

وقد أفاد الممثل القانوني لطالب الترشح، بأن بحوزته – ضمن أوراق الترشح – 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب إعمالًا لحكم القانون، فضلًا عن مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين صادرة عن مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن هذا الرقم تقريبي لحين إعلان الحصر الدقيق لأعداد نماذج التأييد بمعرفة الهيئة.

وقد قبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وبدأت عملية فحص وإحصاء نماذج التأييد، للوقوف على عددها بشكل دقيق، واستيفائها للقواعد الدستورية والقانونية والضوابط التي حددتها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أوجبت تقديم ما لا يقل عن 25 ألف تأييد من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وتفحص لجنة تلقي طلبات الترشح، في الوقت الحالي، جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تجري حاليًا بالتوازي مع عملية حصر أعداد التأييدات المقدمة، التأكد من سلامة كل نموذج تأييد قُدم إلى الهيئة، وأن محرره مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميًا اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

الترشح للانتخابات الرئاسية المستشار احمد بنداري الوطنية للانتخابات الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي

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