الشوط الأول.. بطاقة حمراء وهدف يُعقدان مهمة الزمالك أمام البنك الأهلى

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي بتقدم فريق البنك بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف عن طريق كريم بامبو في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع من عمر الشوط الأول.

وكان الحكم محمد معروف قد منح محمد عواد بطاقة حمراء في الدقيقة 45.

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أحداث الشوط الأول

الزمالك استهل المباراة بقوة من بداية المباراة وشهدت الدقيقة السادسة محاولة هجومية خطيرة للزمالك بتسديدة قوية عن طريق أحمد سيد زيزو من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وعاد الزمالك بمحاولة أخرى في الدقيقة 11 بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها عمر جابر في اختراق منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 16 ركلة حرة مباشرة للزمالك بالقرب من حدود منطقة جزاء البنك الأهلي، نفذها أحمد سيد زيزو بتسديدة مباشرة تجاه المرمى تصدى لها الحارس محمد أبو جبل بثبات.

محاولة هجومية للبنك الأهلي بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد مدبولي إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس محمد عواد.

في الدقيقة 29 محاولة هجومية جديدة للزمالك بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد سيد زيزو برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

محاولة هجومية خطيرة للبنك الأهلي بتمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي تجاه أسامة فيصل المنطلق بشكل منفرد بالمرمى خلف مدافعي الزمالك، لكنه تباطأ في تسديد الكرة ليتدخل الحارس محمد عواد في الوقت المناسب ويتمكن من استخلاص الكرة.

في الدقيقة 38 ركلة ركنية للزمالك على يسار مرمى البنك الأهلي، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد عبد الغني برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل ببراعة وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 39 بطاقة صفراء من نصيب إبراهيما نداي لاعب الزمالك نتيجة لمس متعمد للكرة باليد على حدود منطقة الجزاء.

ركلة حرة مباشرة للبنك الأهلي في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما، نفذها أحمد مدبولي بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمد عواد بثبات.

في الدقيقة 45 حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد عواد حارس مرمى الزمالك بعد عرقلة متعمدة لكريم بامبو لاعب البنك الأهلي المنفرد بالمرمى.

وبعد العودة إلى تقنية الفيديو أكد صحة قرار البطاقة الحمراء.

وشارك محمد صبحي بدلا من سيف الدين الجزيري.

ونجح كريم بامبو في تسجيل هدف التقدم لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 54 بعد تنفيذ الركلة الحرة بتمريرة من أحمد مدبولي إلى بامبو الذي هيأ الكرة له وسدد لتصطدم بمحمد صبحي وتسكن الشباك.