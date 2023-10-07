كنيسة العذراء بشبرا تقدم دورة للتوعية والوقاية من "المثلية الجنسية"

تنظم كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة دميانة بابا دبلو بشبرا الشمالية، تحت رعاية الأنبا أنجيلوس أسقف عام قطاع كنائس شبرا الشمالية القبطية الأرثوذكسية، دورة جديدة بعنوان "التوعية والوقاية من المثلية الجنسية"، على مدار شهر أكتوبر.

ويشارك بالدورة عدد من المختصين في مجال المشورة وعلم النفس من بينهم، القس موسى فتحى، والقس بطرس سامي، الدكتور مدحت فوزي، والدكتورة دميانة صبري. كما تناقش الأخصائية النفسية "مريم بباوي" موضوع "إساءات التربية مع مثال لتأثيرها السلبي".

في سياق متصل، نظمت خدمة الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية المؤتمر الـ ٣٢ للشباب بعنوان "مؤمن خلف الأسوار"، أمس الأول، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور التابعة للإيبارشية، وبحضور الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية ورئيس دير القديس مكاريوس بجبل القلالي.

تضمن المؤتمر بجانب صلاة القداس الإلهي محاضرة بعنوان "لِمُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ الرَّجَاءِ الَّذِي فِيكُمْ"، وندوة مفتوحة للإجابة على أسئلة المشاركين، ومحاضرة عن "كرامة الجسد"، وفقرات تسابيح وترانيم من كورال "مار إفرام السرياني" التابع لكنيسة السيدة العذراء بمنطقة القصرين في القاهرة.

شارك في المؤتمر ٢٠٠٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية، و٧٠ من الآباء كهنتها.