الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فادي علاء لـ"السيسي": عايزينك تكمل معانا واحنا في ضهرك

فادي علاء يدعم السيسي
فادي علاء يدعم السيسي

"إحنا عايزينك تكمل معانا وماتسيبناش يا سيسي" هكذا كان حال كثير من المواطنين، الذين عبروا عن كامل دعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة 2024، مشيدين بما حققه من إنجازات على مدار الفترة الماضية.

وقال فادي علاء أننا مع المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بقلوبنا وكل الدعم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأننا نريد أن نكمل مسيرة التنمية الشاملة التي بدأناها معه إلى النهاية، ونحن خلفه وكل الدعم له في كل القرارات المقبلة.

https://www.youtube.com/shorts/KaLINOL7VeU

وشهدت مكاتب الشهر العقاري في كل محافظات مصر على مدار الـ11 يومًا المنقضية توافد الحشود من المواطنين، لتحرير توكيلات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط حالة من الهدوء الأمني، لتوفير الجو الملائم للمواطنين لتحرير تلك التوكيلات.

txt

مواطن: الرئيس السيسى عزيز مصر ومعاه بلدنا هتكون قد الدنيا (فيديو)

كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الثالث من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024. 

txt

عوني علي: الرئيس السيسي ساعد المصريين ونحتاج له أن يكمل مشواره "فيديو"

وقد تقدم ظهر اليوم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الدكتور محمود فوزي وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وممثله القانوني بموجب وكالة رسمية، بأوراق الترشح اللازمة لطالب الترشح.

بدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مسيرة التنمية الشاملة الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار احمد بنداري المستشار الدكتور محمود فوزي المرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟