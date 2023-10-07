فادي علاء لـ"السيسي": عايزينك تكمل معانا واحنا في ضهرك

"إحنا عايزينك تكمل معانا وماتسيبناش يا سيسي" هكذا كان حال كثير من المواطنين، الذين عبروا عن كامل دعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة 2024، مشيدين بما حققه من إنجازات على مدار الفترة الماضية.

وقال فادي علاء أننا مع المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بقلوبنا وكل الدعم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأننا نريد أن نكمل مسيرة التنمية الشاملة التي بدأناها معه إلى النهاية، ونحن خلفه وكل الدعم له في كل القرارات المقبلة.

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وشهدت مكاتب الشهر العقاري في كل محافظات مصر على مدار الـ11 يومًا المنقضية توافد الحشود من المواطنين، لتحرير توكيلات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط حالة من الهدوء الأمني، لتوفير الجو الملائم للمواطنين لتحرير تلك التوكيلات.

كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الثالث من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وقد تقدم ظهر اليوم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الدكتور محمود فوزي وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وممثله القانوني بموجب وكالة رسمية، بأوراق الترشح اللازمة لطالب الترشح.