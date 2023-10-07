مواطن: الرئيس السيسى عزيز مصر ومعاه بلدنا هتكون قد الدنيا (فيديو)

دعم لا محدود من جانب المواطنين، للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، تقديرًا له على ما قدمه من إنجازات كبيرة في فترة قصيرة جدًا، وإعادة هيبة مصر بين دول العالم.

وقال المواطن طارق محمود، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم جهودًا جبارة على مدار 10 سنوات منقضية منذ توليه رئاسة مصر، متمنيًا أن يكون رئيسًا لمصر في الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الجديدة.

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وأكمل طارق محمود حديثه: "السيسي قال إن مصر أم الدنيا وهتكون قد الدنيا، وأن السيسي هو عزيز مصر، متمنيًا أن يحفظه لمصر والمصريين".