الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

مواطن: الرئيس السيسى عزيز مصر ومعاه بلدنا هتكون قد الدنيا (فيديو)

طارق محمود يدعم المرشح
طارق محمود يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

دعم لا محدود من جانب المواطنين، للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، تقديرًا له على ما قدمه من إنجازات كبيرة في فترة قصيرة جدًا، وإعادة هيبة مصر بين دول العالم.

وقال المواطن طارق محمود، إن  الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم جهودًا جبارة على مدار 10 سنوات منقضية منذ توليه رئاسة مصر، متمنيًا أن يكون رئيسًا لمصر في الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الجديدة.

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عوني علي: الرئيس السيسي ساعد المصريين ونحتاج له أن يكمل مشواره "فيديو"

وأكمل طارق محمود حديثه: "السيسي قال إن مصر أم الدنيا وهتكون قد الدنيا، وأن السيسي هو عزيز مصر، متمنيًا أن يحفظه لمصر والمصريين".

للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي هو عزيز مصر

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