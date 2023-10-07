الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

عونى على: الرئيس السيسى ساعد المصريين ونحتاج له أن يكمل مشواره "فيديو"

عوني النجار يدعم
عوني النجار يدعم السيسي

دعم مستمر للرئيس عبدالفتاح السيسي من جانب المواطنين مع موعد اقتراب انتخابات الرئاسة 2024، حيث عبر المواطنون عن كامل دعمهم للرئيس السيسي على ما قدمه من إنجازات.

وقال المواطن عوني علي النجار، من سكان مدينة الشروق، إننا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأضاف "كمّل يا ريس إحنا معاك وفي ضهرك، وأنه ساعد المصريين".

وتابع عوني على: ربنا يكرم الرئيس السيسي ويوفقه، مؤكدًا أن مصر تتجه نحو الأفضل سواء لنا أو أولادنا أو أحفادنا، قائلًا: كمل يا سيسي وإحنا معاك.

يذكر أن المواطنين قد تدافعوا على مدار الأيام المنقضية لتحرير توكيلات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وسط حالة من التواجد الأمني الفعال لتأمين عملية تحرير التوكيلات.

وكانت قد انعقدت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العيني، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم وتقديم المستندات المطلوبة يوميًا حتى الخامسة مساء، وذلك لليوم الثاني من فتح باب الترشح الذي يستمر حتى 14 أكتوبر الجاري يوميًا وفي العطلات الرسمية.

عبدالفتاح السيسي انتخابات الرئاسة 2024 موعد اقتراب انتخابات الرئاسة السيسي المواطن عوني على النجار الرئيس عبدالفتاح السيسي

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