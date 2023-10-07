الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إنشاء موقع إلكترونى لعرض رؤية المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى وأنشطة حملته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، عن الإجراءات التنظيمية للحملة، مؤكدًا أن الحملة ستتبع أفضل المعايير الانتخابية الممكنة، وستلتزم بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتعمل على تطبيقها نصا وروحًا.

 

ولفت، خلال المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إلى أن الحملة أطلقت صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كل أنشطة الحملة، ورؤية المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

 

وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات نخبوبة وجماهيرية، وتنتقل الحملة لجولات ميدانية لأهالينا في كل محافظة ابتداء من الأسبوع المقبل، كما تستقبل في مقر الحملة الأصدقاء الراغبين في التعرف عن قرب على خطتهم المستقبلية.

السيسي لمرشح الرئاسي جولات ميدانية الإجراءات التنظيمية للحملة الهيئة الوطنية للانتخابات

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