"عليهم أن يتحملوا".. مستشار الرئيس الفلسطينى يكشف مستجدات الأوضاع فى غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني مستمر ويتصاعد يومًا بعد الآخر والآن بلغ ذروته.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن العدوان الإسرائيلي مستمر أيضًا على الضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن ما حدث اليوم من عملية "طوفان الأقصى" هو رد فعل لكل ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة والفلسطينيين.

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تريد احتلالًا مجانيًا بلا أي كُلفة

وتابع: "فلسطين تعيش نكبة منذ 75 عامًا وتشهد غيابًا لأي أفق سياسي واستمرارًا للاحتلال وأكثر من 7 آلاف معتقل وأسير فلسطيني في سجون ومعتقلات الاحتلال، بالإضافة إلى العدوان المستمر على المسجد الأقصى المبارك ومحاولات التقسيم.. فماذا ينتظرون؟".

وأشار إلى أن إسرائيل تريد احتلالًا مجانيًا بلا أي كُلفة لا يجر عليها أية تبعات وهذا مستحيل وعليها أن تتحمل ما يحدث.