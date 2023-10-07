جنايات القاهرة: غدًا استكمال محاكمة عامل بتهمة قتل فتاة لسرقتها

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل بتهمة قتل فتاة لسرقتها.

البداية بتلقي غرفة النجدة، بلاغًا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة، وبها طعنات وتم نقلها إلى المشرحة.

بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.