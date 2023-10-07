الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات القاهرة: غدًا استكمال محاكمة عامل بتهمة قتل فتاة لسرقتها

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل بتهمة قتل فتاة لسرقتها.

البداية بتلقي غرفة النجدة، بلاغًا يفيد العثور على  جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة، وبها طعنات وتم نقلها إلى المشرحة.

بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

عامل محكمة جنايات القاهرة قتل فتاة غرفة النجدة جثة لفتاة داخل شقة

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