الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة فتاة فى مدخل منزل بالمعادى

جثة
جثة

تباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة في مدخل عقار، وتستمع لأقوال شهود العيان في الواقعة.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطها من علو.

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة تدعى "تغريد .م" في مدخل عقار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

الإجراءات القانونية سؤال الجيران العرض سقوط الجيران والشهود

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العثور على جثة فتاة فى مدخل منزل بالمعادى

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