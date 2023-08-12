العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها بقرية دمشقين مركز الفيوم

خيمت حالة من الحزن على قرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم، بعد العثور على فتاة مشنوقة، في العقد الثالث من عمرها بقرية دمشقين، تاركة ثلاثة أولاد في ريعان شبابهم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم المقدم إسلام لطيف، يفيد بالعثور على جثة فتاة تُدعى "م الطحاوي".

فانتقلت قوة أمنية وفريق بحث، تحت إشراف العميد حسام أنور مدير المباحث، والعميد وليد شلتوت رئيس مباحث المديرية، ومفتش مباحث مركز الفيوم العقيد معتز اللواج، والرائد أحمد فريتم رئيس المباحث، وعلى الفور، إلى قرية دمشقين وتم القبض على العديد من المشتبه فيهم، في محيط الأسرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وعمل التحريات، كما تم عمل كردون أمنى، ولم يصرح بدفن الجثة حتى الآن.