الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم السبت.. الموارنة يرتلون قصائد سليمان الغنائيّة بعيد سرجيوس وباخوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القدّيسان سرجيوس وباخوس الشهيدان، وهما جنديّان باسلان. رافقا ملكهما في حروبه فخاضها بكلّ بسالةٍ وإقدام، حتّى جعلهما الملك من حاشيته، مقرّبين منه. في عيد الأصنام دعاهما الملك لمشاركته في تقديم الذبائح والبخور أمام الآلهة فرفضا ذلك معلنَين إيمانهما بالمسيح. 

فغضب الملك وأمر بنزع ثيابهما العسكريّة وإلباسهما ثيابًا نسائيّة للهزء والسخرية. فصبرا على هذه الإهانة حبٌّا بالمسيح. ثمّ أرسلهما إلى القائد أنطيوخُس الذي حاول أن يتملّقهما فلم يُفلح. عندئذ أمر بجلد باخوس جلدًا وحشيٌّا إلى أن أسلم الروح بيد خالقه. أمّا سركيس فقد تعزّى ليلاً برؤية صديقه يتمتّع بالسعادة الأبديّة. وفي اليوم التالي، دُفع للسير بحذاءٍ وضعت فيه مسامير مسنّنة فتحمّل العذاب القاسي، إلى أن قُطِع رأسه بالسيف فنال إكليل الشهادة سنة 307.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة قصائد سليمان الغنائيّة وهو نصّ مسيحيّ عبري من بداية القرن الثاني، جاء نصه كالآتي:

مَن لم يعرفني لم يستفد قط؛ 
فأنا مُستتر عَمَّن لا يملكني 
وأقف إلى جانب مَن يحبّني. 
مات مُضطهِديّ كلّهم؛ 
كلّ مَن عرفني حيًّا قام بالبحث عني. 
ها أنا قمت من الموت وأنا معهم، 
وأتكلمّ من خلال أفواههم. 
لقد أبعدوا مُضطهِديهم. 
عليهم ألقيت بثقل حبّي.

كما شِمالُ الحبيب تَحتَ رَأس الحبيبة ويَمينه تُعانِقُها
هكذا هو نيري على الذين يعرفونني. 
وكما تُنصَب خيمة الخطوبة عند العريس، 
هكذا يحمي حبّي كلّ مَن يؤمن بي.

لم أكن منبوذًا، 
رغم أنّ الأمر بدا كذلك. 
لم أهْلِكْ، 
رغم أنّهم تصوّروا ذلك. 
لقد رآني مثوى الأموات وانهزم، 
ثمّ تركني الموت أرحل مع الكثيرين. 
لقد كنت للموت مرًّا وخلاًّ 
ونزلت معه إلى عمق أعماق مثواه. 
انحلّت قبضة الموت 
لأنّه لم يتحمّل رؤية وجهي. 
أقمتُ وسط الأموات اجتماعًا للأحياء 
كلّمتهم بشفاه حيّة، 
حتّى لا يذهب كلامي سُدًى.

ركض نحوي أولئك الذين كانوا أمواتًا: 
"أشفق علينا يا ابن الله، 
واعمل فينا بحسب نعمتك. 
أخرجنا من شباك الظلمات، 
افتح لنا الباب كي نخرج باتّجاهك. 
يبدو أنّ موتنا لم يقترب منك. 
حرّرنا نحن أيضًا معك، لأنّك أنت مخلّصنا".
لقد سمعت أصواتهم 
واستقبلت إيمانهم في قلبي. 
على جباههم كتبت اسمي
إنّهم أحرار وينتمون إليّ. هللويا!

الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الروم الملكيين الكنائس الكاثوليكية

مواد متعلقة

في عيد الأسيزي.. الكنيسة اللاتينية: للتواضع ثلاثة أنواع

في ذكرى فتحها بعد 11 سنة.. تعرف على كنيسة العذراء المغيثة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى أسقف أثينا

الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أونانيوس الأسقف والقس اندراوس أخيه

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بعيد القديس فرنسيس

الأنبا مرقس وليم يترأس قداس ذكرى الأربعين للأب أرسانيوس مريد

البابا تواضروس الثاني يستقبل بعض الآباء الرهبان اللعازريين

العائلة الفرنسيسكانية بالقاهرة تحتفل بغروب عيد انتقال القديس فرنسيس الآسيزي

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن بدء جولاته الانتخابية من المنوفية

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟