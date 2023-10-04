في عيد الأسيزي.. الكنيسة اللاتينية: للتواضع ثلاثة أنواع

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بذكرى القديس فرنسيس الاسيزي اشهر قديسي الكنيسة الكاثوليكية في العالم، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ للتواضع أنواعٌ ثلاثة: النوع الأوّل من التواضع هو ضروريّ للخلاص الأبديّ؛ وهو عبارة عن أن أحُطَّ نَفْسِي وأتواضع بقدر إمكاني، لكي أخضع في كلّ شيء لشريعة الله ربّنا. هكذا، فإنّي لن أقصد أبدًا مخالفة وصيّة ما، إلهيّة كانت أو بشريّة.. حتّى ولو أُقِمتُ سيّدًا على جميع المخلوقات في هذا العالم، أو لقاء حياتي الزمنيّة.

النوع الثاني من التواضع هو تواضع أكمل من الأوّل، وهو حين أجد نفسي بلغتُ درجة أنّي لم أعد أبغي ولم أعد أتعلّق بتفضيل الغنى على الفقر، وإرادة أنواع الكرامة على أنواع العار، والرغبة في العمر الطويل على العمر القصير، مع تساوي خدمة الله ربّنا وخلاص نفسي.

النوع الثالث من التواضع هو التواضع الأكمل، ويَفْترض الوصول إليه أنّي أعيش النوعين الأوّل والثاني، مع قيامي بتسبيح العزّة الإلهيّة وتمجيدها بنوع مماثل، وأن أرغب وأختار أن أكون فقيرًا وأفضّل الفقر مع المسيح على الغنى، وأن أتقبّل الإهانات مع الرّب يسوع – الّذي أهين بشكل كبير – وأفضّلها على شتّى أنواع الكرامة. وأن أرغب وأفضّل أن أُعَدّ كالأحمق والمجنون في سبيل الرّب يسوع المسيح، وهو أوّل مَن حُسِب كذلك، على أن أُعَدّ حكيمًا وعاقلاً في هذا العالم.

من هو فرنسيس؟

ولد في مدينة أسيزي في إيطاليا عام 1182، كانت فترة شبابه عاصفة لاهية. ثم تاب الى الله وتنازل عن أموال والده ولزم حياة الصلاة والفقر في سبيل الله. وأخذ يعظ في كل مكان بالانجيل، أسس رهبنة ووضع لها قوانين نالت موافقة الكرسي الرسولي. وأسس أيضاً رهبنة نسائية، ورهبنة ثالثة يعيش أعضاؤها في العالم ملتزمين الصلاة وروح الرهبنة الفرنسيسية. توفي عام 1226. أعلنه البابا بيوس الثاني عشر شفيعاً لإيطاليا في 18 يونيو 1939.