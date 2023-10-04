الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

العائلة الفرنسيسكانية بالقاهرة تحتفل بغروب عيد انتقال القديس فرنسيس الآسيزي

مجلع
مجلع

احتفلت العائلة الفرنسيسكانية، بمنطقة القاهرة، بغروب عيد انتقال القديس فرنسيس الآسيزي، بكنيسة دير الراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر، بقصر النيل، بالقاهرة.

الحضور في مراسم الاحتفال

ترأس الخدمة الأب مُراد مجلّع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، بحضور الرهبان والراهبات، من مختلف الراهبانيات النسائية الفرنسيسكانية، والرهبنة الثالثة العلمانية، والشباب الفرنسيسكاني.

وسلم الأب مراد بعد الكلمة الروحية، علامة التاو لثلاثة من الإخوة الجدد لبدء فترة التنشئة بالرهبنة وهم: أندرو ثروت، ومايكل ميلاد، وعمر شرقاوي. 

وترأس الأب رمزي جريج، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازرين، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة سيدة الأيقونة العجائبية، بميامي، بالإسكندرية.

شاركه في الصلاة الأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، والأب مدحت شكري، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، من العائلة اللعازرية.

وألقى الأب رامز عظة الذبيحة الإلهية قائلًا: إن لم توجد محبة، يوجد جحيم. فالله لا يستطيع أن يدخل قلوبنا إلا عندما نأذن له بالدخول، لأنه يبحث عنا دائمًا.

جدير بالذكر أنه تم الاحتفال بعدد من شبات الرعية، الذين تخرجوا من المرحلتين الثانوية، والجامعية.

كما احتفلت كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، بختام الأنشطة الصيفية لعام ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية وحضور الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة.

شارك أيضًا الأب بطرس صبره الكرملي، والشماس ميلاد، حيث تضمن الحفل الختامي الفقرات التالية: الترانيم الروحية، العروض المسرحية الهادفة، الأوقات الترفيهية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين، والخريجين.

وقدم الأب بطرس كلمة لأبناء وبنات المرحلتين الإعدادية، والثانوية حول "التسامح والغفران"، كما تمنى الأب الراعي التوفيق، والنجاح لجميع الخريجين، مقدمًا الشكر للقائمين على حفل ختام الأنشطة الصيفية.

وأخيرا ترأس الأب يوحنا مرقس الكرملي، قداس اليوم السابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكنيستها، بشبرا.

شارك في الصلاة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، والأب جاك الكرملي، بالإضافة إلى الأب زكريا حربي الكرملي.

وألقى القمص أوغسطينوس موريس، راعي كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بالزيتون، عظة اليوم بعنوان "الثقة وتسليم الذات على مثال تريزا".

 

 

 

 

 

 

 

العائلة الفرنسيسكانية القديس فرنسيس الآسيزي فرنسيس الأسيزي دير الراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر

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