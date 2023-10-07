مع ذكراه اليوم السبت.. تعرف على يونان نبي الله في سطور

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تذكار نياحة يونان النبي سنة 900 ق م، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي بعض المعلومات المهمة عنه والتي تقدمها الدستور في سطور.

يونان النبي في سطور

اسمه يونان بن أمتاي

قيل أنه ابن أرمله صرفه صيدا ، الذي أقامه ايليا النبي من الموت ، فتبعه وخدمه ونال نعمة النبوة

قصة يونان وهـروبه وعودته إلى نينوي مدونة بالتفصيل في سفر يونان في العهد القديم في الكتاب المقدس .

فقد أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يمضى إلى مدينة نينوي وينذر أهلها أنه بعد ثلاثة أيام تنقلب مدينتهم،

قام يونان ليهرب من وجه الرب ونزل إلى يافا حيث وجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش فأقلع مع ركابها إلى ترشيش .

أرسل الرب ريحا شديدة وحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر ، فخافوا وصرخ كل واحد إلى إلهه . ثم قال بعضهم لبعض هلما نلقى قرعة لنعرف بسبب من هذه البلية . فلما اقترعوا أصابت القرعة يونان ، فقالوا له ما الذي فعلته حتى جاء علينا هذا بسببك ؟ فقال لهم اطرحوني في البحر فتسلموا ، فاستغفروا الله ثم طرحوه فبلعه حوت عظيم .

مكث في جوفه ثلاثة أيام وثلاث ليال ثم قذفه عند نينوي ، فقام عند ذلك ودخل نينوي ، وأنذر أهلها فتابوا جميعهم ، الملك والعظيم والفقير والشيخ والطفل ، وصرخوا إلى الله صائمين ورجع كل واحد منهم عن طريقه الرديئة ، فقبل الله توبتهم ورحمهم

قام يونان وأتي إلى أرض ومات بها . وسبق مجيء السيد المسيح بأكثر من تسعمائة سنة .

تنبأ في زمان آموص وابنه عوزيا .

عاش ما يقرب من المائة سنة . تنبأ منها نيف وسبعين سنة .

الجدير بالذكر أن يونان من أشهر شخصيات الكنيسة القبطية وتصوم الكنيسة 3 أيام كمان صام هو وأهل نينوى بحسب قصته الشهيرة.