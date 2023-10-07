الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

مع ذكراه اليوم السبت.. تعرف على يونان نبي الله في سطور

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تذكار نياحة يونان النبي سنة 900 ق م، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي بعض المعلومات المهمة عنه والتي تقدمها الدستور في سطور.

يونان النبي في سطور

  • اسمه يونان بن أمتاي
  • قيل أنه ابن أرمله صرفه صيدا ، الذي أقامه ايليا النبي من الموت ، فتبعه وخدمه ونال نعمة النبوة
  • قصة يونان وهـروبه وعودته إلى نينوي مدونة بالتفصيل في سفر يونان في العهد القديم في الكتاب المقدس .
  • فقد أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يمضى إلى مدينة نينوي وينذر أهلها أنه بعد ثلاثة أيام تنقلب مدينتهم،
  • قام يونان ليهرب من وجه الرب ونزل إلى يافا حيث وجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش فأقلع مع ركابها إلى ترشيش .
  • أرسل الرب ريحا شديدة وحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر ، فخافوا وصرخ كل واحد إلى إلهه . ثم قال بعضهم لبعض هلما نلقى قرعة لنعرف بسبب من هذه البلية . فلما اقترعوا أصابت القرعة يونان ، فقالوا له ما الذي فعلته حتى جاء علينا هذا بسببك ؟ فقال لهم اطرحوني في البحر فتسلموا ، فاستغفروا الله ثم طرحوه فبلعه حوت عظيم .
  • مكث في جوفه ثلاثة أيام وثلاث ليال ثم قذفه عند نينوي ، فقام عند ذلك ودخل نينوي ، وأنذر أهلها فتابوا جميعهم ، الملك والعظيم والفقير والشيخ والطفل ، وصرخوا إلى الله صائمين ورجع كل واحد منهم عن طريقه الرديئة ، فقبل الله توبتهم ورحمهم
  • قام يونان وأتي إلى أرض ومات بها . وسبق مجيء السيد المسيح بأكثر من تسعمائة سنة .
  • تنبأ في زمان آموص وابنه عوزيا .
  • عاش ما يقرب من المائة سنة . تنبأ منها نيف وسبعين سنة .

الجدير بالذكر أن يونان من أشهر شخصيات الكنيسة القبطية وتصوم الكنيسة 3 أيام كمان صام هو وأهل نينوى بحسب قصته الشهيرة.

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