الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عالم بالأزهر: كلما قوى الإيمان قل تناول المؤمن للطعام (فيديو)

د. أيمن الحجار
د. أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك ارتباطا بين قلة تناول الطعام وقوة الإيمان، موضحا: “كلما كان الإيمان قويا قل تناول المؤمن للطعام”. 

وأضاف العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: "عندما دخل شخص على النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن به ودخل الإسلام، جاءوا له بالطعام والشراب أكل أكلا قليلا، فالذى غيره الإيمان، لأن كان اهتمامه بالدنيا كبير، وكان عنده نهم فى شهوات الطعام وخلافه".

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قناة الناس| هانى تمام: سيدنا النبى محمد علمنا حب الوطن من الشرع (فيديو)


وتابع: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم،  كان يقول أبات عند ربي يطعمنى ويسقينى، شوف سيدنا النبي بمكانته هذه كان يقوم ويصلى وكان يستغنى عن الطعام بالعبادة ".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الدكتور أيمن الحجار الأزهر الشريف العالم الأزهري سيدنا النبي

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