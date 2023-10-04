الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزف السلام الجمهورى فى اختتام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ومغادرة الرئيس

الندوة التثقيفية
الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

عُزف السلام الجمهوري في ختام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة حرب أكتوبر، وقادة القوات المسلحة وكبار المسئولين.

وغادر الرئيس السيسي، قاعة الاحتفال والذي كرم خلاله مجموعة من قادة القوات المسلحة وكعادته بكل الاحتفالات سجل الرئيس موقفًا إنسانيًا جديدًا بنزوله من على منصة التكريم؛ لتكريم أحد أبطال أكتوبر؛ نظرًا لحالته الصحية التي منعته من الصعود لمسرح التكريم.

استماع الرئيس لكل الأبطال المكرمين

خلال التكريم استمع الرئيس لكل الأبطال المكرمين وذويهم، واستجاب لبعض المطالب التي طلبت منه، وأشار إلى عينيه خلال حديثه معهم.

السلام الجمهورى الرئيس عبدالفتاح السيسي قادة حرب اكتوبر الأبطال المكرمين منصة التكريم

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