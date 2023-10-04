الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يكرم عددًا من أبطال حرب أكتوبر

الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من أبطال حرب أكتوبر في الذكرى الخمسين من النصر المجيد.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

وفي السياق، يستعرض ؛الدستور" أسماء أبطال حرب أكتوبر الذين كرمهم الرئيس السيسي اليوم وهم كالآتي:

المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر، وتسلم الجائزة، نجله السفير محمد أحمد إسماعيل.

المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات حرب أكتوبر، وتسلم الجائزة نجله مدحت الجسمي.

الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان، وتسلم الجائزة حفيده المهندس كريم سعد الدين الشاذلي.

عاطف عبدالغفار محمد، رئيس أركان المدفعية في حرب أكتوبر.

مسعد ششتاوي أحمد، أحد الأبطال في حرب أكتوبر. 

اللواء زغول محمد فتحي، قائد كتيبة الصاعقة في حرب أكتوبر. 

لواء طيار حسن محمد حسن، أحد أبطال حرب أكتوبر.

اللواء السيد درويش السيد، من أبطال سلاح المشاة.

اللواء ممدوح محمد شعبان اليماني، أحد أبطال حرب أكتوبر. 

اللواء عادل سليمان يسري، أحد أبطال حرب أكتوبر. 

لواء بحري حسن محمد حسن هندي، من أبطال البحرية في حرب أكتوبر.

عبدالفتاح السيسي حرب أكتوبر 1973 50 عاما نصر أكتوبر

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