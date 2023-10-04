حبس شخصين بتهمة سرقة حقائب المواطنين فى المقطم

أمرت جهات التحقيق بجنوب القاهرة، حبس شخصين، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة حقائب المواطنين فى منطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول المتهمين للوقوف على نشاطهما واستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة المقطم، عقب قيامهما بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بداخلها (مبلغ مالى وبعض متعلقاتها الشخصية) حال استقلالهما دراجة نارية.