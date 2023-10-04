لا يفوتك هذا المساء| التفتيش على أكثر من 15 ألف منشأة طبية خاصة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

معركة المنصورة الجوية.. استمرت 53 دقيقة وانتهت بفشل الإسرائيليين

سلّط فيلم تسجيلي بُثّ، مساء اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس السيسي، الضوء على معركة المنصورة الجوية التي خاضها الجيش المصري في مواجهة جيش العدو في حرب 1973، وانتصر المصريون في المواجهة الأمر الذي كان له أثر بالغ في نفوس الجنود المصريين.

معركة المنصورة الجوية هي معركة جوية وقعت في 14 أكتوبر 1973 ضمن معارك حرب أكتوبر 1973، حين حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير القواعد الجوية الرئيسية بدلتا النيل في طنطا والمنصورة والصالحية فتصدت لها الطائرات المصرية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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غرفة القاهرة تنظم منتدى الأعمال "المصري ـ الهندي" لبحث زيادة التبادل الاستثماري

نظمت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري منتدى الأعمال المصري الهندي لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المُشترك.

جاء ذلك خلال زيارة وفد هندي برئاسة جايارا مان لغرفة القاهرة، الأربعاء، يتضمن تخصصات مختلفة منها "الكيماويات – الصناعات – البناء والتشييد - التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي – الأغذية – تكنولوجيا المعلومات – الطاقة المُتجددة ". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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عاجل| موديست فى الهجوم.. تشكيل الأهلى أمام إنبي في كأس مصر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام إنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وتأهّل الأهلي لهذا الدور بعد الفوز على منتخب السويس والداخلية والمصري البورسعيدي، أما فريق إنبي فقد تخطى لافيينا ثم فيوتشر والنجوم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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مصرع 10 أشخاص وفقدان 82 آخرين جراء الفيضانات فى الهند

لقي عشرة أشخاص مصرعهم في الهند، اليوم الأربعاء، وفقد 82 آخرون، بينهم 23 من أفراد الجيش الهندي، عقب هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان بحيرة لوناك الجليدية، مما أدى إلى فيضانات كارثية.

وبلغت كمية هطول الأمطار على ولاية سيكيم الهندية الواقعة شمال شرق الهند، 40.9 ملم، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية، وهو ما يقرب من خمسة أضعاف المعدل الطبيعي البالغ 8.6 ملم لهذا الوقت من العام. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة مساء اليوم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد كارتة حلوان. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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حماقي يقدم أغنية "فات الكتير"خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي

شارك النجم محمد حماقي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأغنية “فات الكتير”.

ومن كلمات الأغنية التي قدمها المطرب حماقي: “فات الكتير مش باقي إلا القليل.. والمصري مابيعرفش المستحيل”. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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"الصحة": التفتيش على أكثر من 15 ألف منشأة طبية خاصة خلال شهرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان المرور على 15 ألفا و85 منشأة طبية خاصة، خلال الفترة من أول شهر يوليو حتى 31 أغسطس 2023؛ حرصًا على صحة المرضى ولضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

يأتي ذلك ضمن حملات الرقابة الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، بالتعاون مع مديريات العلاج الحر، بجميع محافظات الجمهورية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4516482