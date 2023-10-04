الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل| موديست في الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام إنبي في كأس مصر

موديست
موديست

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام إنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وتأهّل الأهلي لهذا الدور بعد الفوز على منتخب السويس والداخلية والمصري البورسعيدي، أما فريق إنبي فقد تخطى لافيينا ثم فيوتشر والنجوم.

ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية في مشوار الحفاظ على لقب كأس مصر.

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عودة موديست وياسر إبراهيم وديانج

شهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات عن التشكيل الذي خاض مباراة سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو

خط الهجوم: أنتوني موديست

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا

حافلة الأهلي تصل إلى ستاد القاهرة لمواجهة إنبي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة إنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، قبل التحرك إلى الاستاد.

وكان الجهاز الفني قد أغلق ملف دوري أبطال إفريقيا بعدما حسم الفريق تأهله إلى دور المجموعات عقب تخطيه سانت جورج الإثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل، في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ٣٢.

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