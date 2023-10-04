الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالجيزة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم  بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة مساء اليوم.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد كارتة حلوان.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة تريلا بأخرى نقل اتجاه محافظة بني سويف.

أسفر الحادث عن حالة وفاة و5 مصابين نقلوا إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج مع إيداع الجثمان ثلاجة الموتى.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.

حادث تصادم الطريق الصحراوي الجيزة شرطة النجدة غرفة عمليات المرور بني سويف

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