مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالجيزة

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة مساء اليوم.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد كارتة حلوان.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة تريلا بأخرى نقل اتجاه محافظة بني سويف.

أسفر الحادث عن حالة وفاة و5 مصابين نقلوا إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج مع إيداع الجثمان ثلاجة الموتى.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.