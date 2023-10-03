الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق سيناء الأوسط

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب شخصان فى حادث تصادم على طريق سيناء الأوسط، حيث تلقت غرفة عمليات شمال سيناء، بلاغا اليوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على طريق بغداد بعد الكيلو 61 فى منطقة وسط سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من إبراهيم مفرح عبد الغفار، 25 سنة، باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، محمد سامى عبد الكريم حسن، 18 سنة، بكدمه شديدة بالرأس، وكدمات متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى العريش العام بشمال سيناء، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة تحقيقاتها فى الحادث.

حادث تصادم طريق سيناء الأوسط غرفة عمليات شمال سيناء حادث انقلاب سيارة طريق بغداد بعد الكيلو 61

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