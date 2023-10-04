غرفة القاهرة تنظم منتدى الأعمال "المصري ـ الهندي" لبحث زيادة التبادل الاستثماري

نظمت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري منتدى الأعمال المصري الهندي لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المُشترك.

جاء ذلك خلال زيارة وفد هندي برئاسة جايارا مان لغرفة القاهرة، الأربعاء، يتضمن تخصصات مختلفة منها "الكيماويات – الصناعات – البناء والتشييد - التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي – الأغذية – تكنولوجيا المعلومات – الطاقة المُتجددة ".

حضر المنتدي عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ورؤساء وأعضاء الشُعب التجارية في الأنشطة المختلفة.

وقال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة إن زيارة الوفد الهندي للغرفة تأتي تاكيدًا للصداقة والعلاقات التاريخية بين البلدين، ولتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنشيط عمليات التصدير والاستيراد، مشيرًا إلى أن هناك مجالات عديدة متاح بها فرص استثمارية كبيرة في مصر منها " الصحة - الزراعة - الطاقة - التعدين - اللوجستيات - الادوية-الكيماويات-المنسوجات-العقارات- وتكنولوجيا المعلومات".

واستعرض "العشري" خلال اللقاء ما تم في مصر من بنية تحتية ضخمة تشجع علي دخول استثمارات جديدة السوق المصري والتوسع في الاستثمارات الحالية، وأيضًا التشجيع الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية لكافة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات قومية كبيرة اتاحت فرص استثمارية كبيرة في القطاعات المختلفة، وهو ما يجب علي الجانب الهندي الاستفادة منه في ضخ استثمارات هندية في السوق المصري وابرام اتفاقيات استثمارية وتجارية مشتركة تزيد من التبادل الاستثماري والتجاري المشترك.

وأشاد رئيس غرفة القاهرة بتنوع تخصصات الوفد الهندي، مما يتيح الفرصة أمام الجانبين المصري والهندي لفتح أسواق تصديرية جديدة ، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري، لافتًا إلى أن المنتدى الذي تم تنظيمه تضمن لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين لمناقشة سبل التعاون في المرحلة القادمة بما يحقق الاستفادة المُتبادلة للطرفين.

أضاف رئيس غرفة القاهرة أن منتسبي غرفتنا وأعضاء الوفد الهندي ناقشو سبل فتح أسواق تصديرية وجذب استثمارات جديدة، سواء بالشراكة أو بالاستثمارات الهندية الخالصة بالسوق المصري من خلال اللقاءات المباشرة بين التخصصات المختلفة المصرية وممثلي هذه التخصصات من الوفد الهندي.

وأردف رئيس غرفة القاهرة: أن زيارة الوفد الهندي للغرفة تأتي ضمن خطتنا العامة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك مع الدول المختلفة، وتعرف مجتمع الأعمال الخارجي بالفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر من خلال المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة، ونسعى إلى ترويجها من خلال اللقاءات التي تتم مع مجتمع الأعمال الخارجي سواء باستقبال زيارات في مصر أو زيارة هذه الدول في المحافل الاقتصادية المختلفة.

وتوقع "العشري" أن تحدث طفرة في العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية عقب هذه الزيارة في ظل البيانات والمعلومات التي سيتم توفيرها عن سوقي البلدين والفرص الاستثمارية والتجارية المُتاحة لديهما، والحوافز التي من الممكن أن يستفيد منها مجتمع الأعمال في البلدين من أجل إبرام اتفاقيات ثنائية تعزز من الاستثمارات المشتركة، وتزيد من التبادل التجاري الثنائي بما يُحقق طفرة في اقتصادي مصر والهند.



وقال رئيس الوفد الهندي انه سيتم عقد لقاءا مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بشرم الشيخ في إطار سلسلة زيارة الوفد الهندي لمصر، وأن هناك حوالي 50 شركة هندية تعمل بالسوق المصري حاليا بعضها له أكثر من 20 عاما، مشيرًا إلى حالة الاستقرار التي تشهدها مصر في الفترة الحالية وهو ما يشجع علي زيادة التبادل التجاري والاستثماري وان الهند بها فرص كبيرة للاستثمار وتمنح حوافز للمستثمرين.

أكد أهمية التعاون بين رجال الاعمال في البلدين من خلال خطة عمل عن طريق غرفة القاهرة بما يؤدي الي زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

واختتمت فعاليات المنتدي المصري الهندي بلقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصرين ونظرائهم من الوفد الهندي لمناقشة سبل التعاون في التخصصات المختلفة خلال الفترة القادمة.