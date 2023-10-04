المجلس الوطنى الفلسطينى: اقتحام بن غفير للسجون انتهاك جديد للمواثيق الدولية

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مساء اليوم الأربعاء، أن قيام إيتمار بن غفير بعملية استعراضية قذرة اقتحم خلالها السجون وعزل المناضلين واعتدى عليهم، عمل إرهابي يعكس السلوك العدواني والمرض النفسي المسكون بالإجرام الذي يعاني منه هذا العنصري.

وأضاف فتوح في تصريحات له، أن إرهاب الاحتلال الفاشي وعدوانه على الأسري الفلسطينيين في سجني جلبوع وريمون، الليلة الماضية، والاعتداء على الأسرى وقمعهم وإجراء عمليات عزل تعسفية بحقهم ولقيادات الأسرى بإشراف وتعليمات العنصري بن غفير، انتهاك لجميع المعاهدات الدولية التي تحمي أسرى الحرية.

وشدد فتوح على أن هذه الاجراءات الجبانة لن تفلح في كسر إرادة الأسرى وصمودهم في وجه المنظومة العنصرية الفاشية، ولن يسمح الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية بالاستفراد بالأسري مهما كان الثمن.

مجلس حقوق الإنسان يناقش انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ54، حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة.

وأدان المتحدثون من المجموعة الإفريقية ومجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وعربدة المستوطنين واستهداف الأطفال والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، معربين عن رفضهم للحصار على قطاع غزة وبناء المستوطنات وممارسة سياسة التمييز والفصل العنصري.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تزداد شراسة وهمجية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومنها حزمة القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست كقانون القومية وإعدام الأسرى وتهويد القدس وتشجيع الاستيطان والانتقام من عائلات الشهداء والأسرى، لافتًا إلى تنكر رئيس حكومة الاحتلال أمام الجمعية العامة لوجود شعب فلسطين ولإقامة دولة فلسطين.