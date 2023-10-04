الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس حقوق الإنسان يناقش انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

فلسطين
فلسطين

بحث مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ54، اليوم الأربعاء، حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة.

وأدان المتحدثون من المجموعة الافريقية ومجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وعربدة المستوطنين واستهداف الأطفال والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، معربين عن رفضهم للحصار على قطاع غزة وبناء المستوطنات وممارسة سياسة التمييز والفصل العنصري.

وأشار المتحدثون إلى معاناة الأسرى والاعتقال الإداري، مطالبين بضرورة الاستمرار في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.

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خريشي: ممارسات الاحتلال تزداد شراسة وهمجية

من جانبه، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تزداد شراسة وهمجية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومنها رزمة القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست كقانون القومية وإعدام الأسرى وتهويد القدس وتشجيع الاستيطان والانتقام من عائلات الشهداء والأسرى، لافتا إلى تنكر رئيس حكومة الاحتلال أمام الجمعية العامة لوجود شعب فلسطين ولإقامة دولة فلسطين.

وتابع "خريشي": في ديسمبر سنحيي الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنتهكه قوة الاحتلال بشكل كامل، منذ أن اصبحت عضوا في الأمم المتحدة، وقد مرت علينا هذا العام الذكرى الـ56  للاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة فكيف لنا أن نحيي هذه الذكرى معكم ونحن طرف في هذا الإعلان ولا زال شعبنا يعاني من الحصار والقتل اليومي واستهداف المدنيين ومنهم الأطفال والنساء ورجال الدين والصحفيين والطواقم الطبية، إضافة إلى سرقة الأموال الفلسطينية وسرقة الموارد الطبيعية والأرض وبناء المستوطنات الاستعمارية".

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وشدد المسؤول الفلسطيني علي أن هذه الانتهاكات تستدعي محاسبة قوة الاحتلال ومقاطعتها، وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها القانونية لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين.

مجلس حقوق الإنسان فلسطين المجموعة الأفريقية التعاون الإسلامي مجلس التعاون الخليجي الامم المتحدة

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