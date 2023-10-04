القاهرة الإخبارية: فلسطين تطالب المجتمع الدوى بإجبار الاحتلال على وقف الاعتداءات

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة والصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسئولياتهم لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على وقف الاعتداءات على المعتقلين ولجم إرهاب إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ضدهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لضمان حقوق المعتقلين وفي مقدمتها حقهم في الحرية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".



وأدانت الوزارة، اقتحام "بن جفير" على رأس قوات القمع لسجن جلبوع، الليلة الماضية، وإشرافه شخصيًا على عمليات القمع والتنكيل والاستفزاز للمعتقلين والاعتداء عليهم.

محاولة إسرائيلية بائسة للنيل من صمودهم وإرادتهم وعزيمتهم

واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك امتدادًا لسياسة ومواقف اليمين المتطرف الحاكم والضغوطات التي يمارسها لاعتماد المزيد من القرارات التنكيلية والتعسفية بحق المعتقلين الأبطال، في محاولة إسرائيلية بائسة للنيل من صمودهم وإرادتهم وعزيمتهم لنيل الحرية، ولسحب حقوقهم المعترف بها دوليًا.



وحذرت الخارجية الفلسطينية، من خطورة هذا الاعتداء الوحشي والعنصري الذي مارسه وزير في الحكومة الإسرائيلية، واعتبرته انعكاسًا لعقلية الاستعمار والبلطجة وقُطاع الطرق، يرتقي لمستوى إرهاب دولة منظم وعقلية "المافيا".



وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل متابعاتها لما يتعرض له الأسرى على المستويات الدولية والأممية وتواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحماية الأسرى وحقوقهم.