الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخارجية" تكشف جهود السيسى فى حل الأزمة الليبية والفلسطينية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر انخرطت بشكل فاعل في محاولة لتسوية الأزمة الليبية وفهم ماذا حدث عبر عقد من انهيار مؤسسة الدولة الوطنية وفقد مؤسسات الدولة وقدرتها على خدمة مواطنيها، ما يؤدي إلى خلق فراغ تملؤه المنظمات المتطرفة ويؤدي لإهدار القدرات والواردات ولتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي أنه من الأدوار التقليدية لمصر هو الدفاع عن الحقوق المستدامة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

مصر تواصل إقناع طرفي النزاع بالتوصل لحل الأزمة الفلسطينية

وتابع أن مصر تحاول إقناع طرفي النزاع بالتوصل لحل الأزمة التي ظلت أكثر من 70 سنة ومصر ظلت في جهودها للتهدئة أمام عجز المجتمع الدولي في الوصول لحل عادل لهذه القضية، وعندما ينشأ صراع من حين إلى آخر تتدخل مصر بما لديها من تواصل مع الطرفين والتوصل للتهدئة.

سامح شكري الأزمة الليبية عبدالفتاح السيسي حل للأزمة الفلسطينية المجتمع الدولي

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