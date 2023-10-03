الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

أطفال فلسطين
أطفال فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 أطفال من عائلات: التميمي، ومتعب، وشاهين، تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و13 عاما، أثناء عودتهم من مدارسهم الى منازلهم في حي تل الرميدة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها، ونصبت حواجز عسكرية، بمنطقتي جبل الرحمه وتل الرميدة وشارع الشهداء وحي السهلة وفي محيط الحرم الابراهيمي الشريف والبلدة القديمة، بالتزامن مع مسيرة استفزازية للمستوطنين احتفالا بالأعياد اليهودية.

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إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال نابلس

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، من استمرار الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي للقدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد "أبوردينة" أن هذه الاستفزازات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها تشكل منهجا خطيرا هدفه تفجير الأوضاع، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها.

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وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول من خلال هذه السياسات خلق وقائع جديدة في القدس الشرقية، ولكن على الاحتلال أن يعلم جيدا أن القدس الشرقية بمقدساتها هي أرض فلسطينية عربية، وجميع محاولاته ستفشل بتغيير طبيعة وتاريخ وهوية القدس، ودون السيادة والأمن والمقدسات وموافقة الشعب الفلسطيني، وقيادته الوطنية والتاريخية، لن يكون هناك أمن واستقرار.

وشدد على ضرورة أن يتحمل العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية مسئولة عن وقف هذه التصرفات غير المسئولة، خاصة أن العالم والشرعية الدولية تتحدثان عن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.

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