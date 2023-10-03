الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

متحدث الرئاسة الفلسطينية
متحدث الرئاسة الفلسطينية

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، الثلاثاء، من استمرار الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي للقدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد "أبوردينة" أن هذه الاستفزازات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها تشكل منهجا خطيرا هدفه تفجير الأوضاع، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها.

txt

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

 الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال هذه السياسات خلق وقائع جديدة في القدس الشرقي

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول من خلال هذه السياسات خلق وقائع جديدة في القدس الشرقية، ولكن على الاحتلال أن يعلم جيدا أن القدس الشرقية بمقدساتها هي أرض فلسطينية عربية، وجميع محاولاته ستفشل بتغيير طبيعة وتاريخ وهوية القدس، ودون السيادة والأمن والمقدسات وموافقة الشعب الفلسطيني، وقيادته الوطنية والتاريخية، لن يكون هناك أمن واستقرار.

وشدد على ضرورة أن يتحمل العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية مسئولة عن وقف هذه التصرفات غير المسئولة، خاصة أن العالم والشرعية الدولية تتحدثان عن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.

txt

أطفال فلسطين يكشفون للدستور أمانيهم وطموحاتهم في يوم الطفل العربي

وأكد "أبوردينة" ضرورة أن يعي الجميع جيدا أن السلام الشامل لن يتحقق دون تحقيق هذه الثوابت الوطنية والدولية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، كما أقرتها الشرعية الدولية والقانون الدولي.

"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين واعتقال عدد منهم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأكدت التعاون الإسلامي، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات امتداد لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرق صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

الرئاسة الفلسطينية المستوطنين الإحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال المقدسات الإسلامية

مواد متعلقة

بمشاركة 13 ألف شرطى.. وزير الداخلية التركى يطلق عملية أمنية لمكافحة الإرهاب

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

أطفال فلسطين يكشفون للدستور أمانيهم وطموحاتهم في يوم الطفل العربي

رئيس المجلس العسكرى فى النيجر: الجيش الفرنسى فشل فى هزيمة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي: خصصنا منذ العام الماضي 80 مليار يورو لدعم أوكرانيا

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال نابلس

رئيس النواب الأمريكي: المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور