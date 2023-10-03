الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، الثلاثاء، من استمرار الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي للقدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد "أبوردينة" أن هذه الاستفزازات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها تشكل منهجا خطيرا هدفه تفجير الأوضاع، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها.

الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال هذه السياسات خلق وقائع جديدة في القدس الشرقي

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول من خلال هذه السياسات خلق وقائع جديدة في القدس الشرقية، ولكن على الاحتلال أن يعلم جيدا أن القدس الشرقية بمقدساتها هي أرض فلسطينية عربية، وجميع محاولاته ستفشل بتغيير طبيعة وتاريخ وهوية القدس، ودون السيادة والأمن والمقدسات وموافقة الشعب الفلسطيني، وقيادته الوطنية والتاريخية، لن يكون هناك أمن واستقرار.

وشدد على ضرورة أن يتحمل العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية مسئولة عن وقف هذه التصرفات غير المسئولة، خاصة أن العالم والشرعية الدولية تتحدثان عن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.

وأكد "أبوردينة" ضرورة أن يعي الجميع جيدا أن السلام الشامل لن يتحقق دون تحقيق هذه الثوابت الوطنية والدولية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، كما أقرتها الشرعية الدولية والقانون الدولي.

"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين واعتقال عدد منهم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأكدت التعاون الإسلامي، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات امتداد لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرق صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.