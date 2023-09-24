الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حية لاقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

اقتحام المستوطنين
اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

أذاعت فضائية "القاهرة الإخبارية"، لقطات حية منذ قليل من مواصلة اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

فيما أكدت الفضائية إدانة نبيل أبوردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واستمرار عمليات القتل اليومية في جميع المحافظات الفلسطينية؛ حيث كان آخرها جريمة إعدام شابين بدم بارد في طولكرم فجر اليوم.

وتابع، في تصريحات له اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تشن حربًا مستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدراتهم لتنفيذ مخططاتهم، وهو ما أعلنه "نتنياهو" خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، متحديًا جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد من خلال دعوة المتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واقتحام جامعة بيرزيت، فضلًا عن عدوانها المستمر، متناسيًا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أى من حقوقه المشروعة مهما كان الثمن.

 

الشعب الفلسطيني لن يتهاون عن تحقيق أهدافه وتطلعاته

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، علي أن جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن تحقيق أهدافه وتطلعاته في الحرية ومواصلة نضاله المشروع، حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته بالحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم، أن الرد الإسرائيلي هو أكبر دليل على قوة "الفيتو" الفلسطيني، الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أنه لا يوجد سلام أو استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني بشكل كامل على حقوقه الوطنية المشروعة.

 

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